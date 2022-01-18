 

В Кремле назвали США ненужными в вопросе отношений Украины и России

18.01.2022, 5:50, Разное
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В Кремле отреагировали на предложение Киева провести трехсторонние переговоры с Россией и США. Напомним, ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского объявил, что Киев допускает вероятность переговоров лидеров США, России и Украины. США якобы подтвердили свое согласие, теперь дело за Россией.

В Кремле с сомнением отнеслись к идее Киева. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, участие США в вопросе отношений Украины и России не требуется, пишет URA.Ru.

“Не думаю, что для этого нужны США”, – отметил Песков.

Также он добавил, что вероятно Украина планировала обсуждать какие-либо другие темы, о которых пока не было заявлено на повестке. Это необходимо выяснить, подчеркнул пресс-секретарь.

Также официальный представитель Кремля напомнил в очередной раз, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о приезде Петра Порошенко на Украину. Бывший президент Незалежной избежал ареста и добровольно направились в суд, где его будет ждать мера пресечения по делу о госизмене. В аэропорту Порошенко выступил с речью и заявил, что очень скучал по своему народу и напомнил о том, как вместе они делали “революцию достоинства”.



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