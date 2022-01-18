 

“Это не та Asti”: новый хит Анны Дзюбы вызвал удивление

18.01.2022, 5:50, Разное
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Еще совсем недавно в прессе активно пережевывалась новость о неожиданном уходе Ани Asti из успешного горячо любимого миллионами россиян проекта Artik & Asti. И какие только причины распада группы не приводились. В итоге Artik в конце года самолично ходил по премиям, собирая заслуженные коллективом награды, а Asti удалила все свои публикации из информационного пространства, зачистив социальные сети, при этом ввергнув в недоумение своих фанатов.

Все думали-гадали, что же будет дальше? Ведь на этом история головокружительного успеха не должна была закончиться?

И вот – эврика! Asti начинает свое восхождение к музыкальному Олимпу в качестве сольного проекта ANNA ASTI, под крылом лейбла Universal Music Russia (российской дочки Universal Music Group, работающей в России с середины 90-х годов), и выпускает свой первый трек с говорящим названием – “Феникс”.

Слушайте Феникс — ANNA ASTI на Яндекс.Музыке

Песня представляет собой довольно мелодичную и задумчивую композицию с неподражаемым фирменным вокалом Asti.

Но сказать, что это супер хит, было бы не совсем верно.

Ведь хит практически сразу определяется с запоминающегося припева. А здесь, припев на слух ложится сложновато, и практически не запоминается. Чего не скажешь о куплетах. Они звучат фирмово и хорошо, прям “масло”. Приятный “песочек” в вокале ANNA ASTI отлично дополняет пространственно-прозрачную аранжировку, а бэки звучат крайне аккуратно и выверенно.

Резюмирую: творчество Asti предстает пред нами в качественно-новом спокойном вылизанном саунде. Это не та Asti, песни которой мы привыкли слышать “со всех утюгов” и открытых окон проезжающих автомобилей. Возможно, она прощупывает новую аудиторию?

Хорошая работа, но ­­нужно продолжать делать хиты.



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