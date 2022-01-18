Die Welt – немецкие органы безопасности усиливают давление на Telegram

Немецкое федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) усилит давление на мессенджер Telegram, пишет Die Welt. Представители BKA сообщили, что ведомство намерено последовательно отправлять Telegram запросы на удаление правоэкстремистских материалов: отмечается, что ряд немецких политиков и чиновников уже давно критикуют мессенджер, считая, что на платформе активно распространяются теории заговора и правоэкстремистские материалы.



AP

Немецкое федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) намерено усилить давление на мессенджер Telegram и предпринять решительные меры против правоэкстремистских и прочих нелегальных материалов, публикуемых на платформе, пишет Die Welt. В частности, BKA намерено последовательно направлять в Telegram просьбы об удалении тех или иных материалов.

Как отмечает издание, до сей поры руководство мессенджера почти никогда не удовлетворяло просьб BKA касательно правоэкстремистских материалов, однако в ведомстве намерены и дальше гнуть свою линию. Представители BKA заявили, что конечной целью является налаживание сотрудничества с Telegram.

Между тем многие немецкие политики и чиновники всё чаще критикуют Telegram, заявляя, что мессенджер всё чаще используется для распространения правоэкстремистских идей, а также теорий заговора, пишет Die Welt. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер даже не исключила отключение Telegram в качестве крайней меры.

Расследование правонарушений в Telegram остаётся проблематичным, отмечает издание. Запросы соответствующих ведомств зачастую остаются без ответа. Кроме того, согласно закону о деятельности соцсетей, мессенджеры должны сами предпринимать меры против экстремистского контента: однако в случае с Telegram такого почти не происходит. По мнению BKA, руководство Telegram не заинтересовано в сотрудничестве с органами безопасности. При этом в BKA отмечают, что Telegram придерживается разной политики в отношении разных видов экстремизма. К примеру, если правоэкстремистские материалы удаляются редко, то по-другому обстоит дело с исламистской пропагандой: материалы подобного характера оперативно удаляются из мессенджера.