FAZ – Европа должна укрепить своё единство против российских внешнеполитических амбиций

Амбициозные внешнеполитические требования РФ угрожают Европе, считает журналист Конрад Шуллер. В своей статье для Frankfurter Allgemeine он пишет, что страны Европы должны развивать собственные инструменты сдерживания, а также укреплять своё единство, поскольку на данный момент без США Европе нечего противопоставить военным возможностям России.



AP

В минувшем декабре РФ дала миру понять, что хочет быть не членом сообщества равноправных государств, а правителем среди вассалов, как ранее СССР, пишет журналист Конрад Шуллер в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Москва потребовала, чтобы Украина, Швеция и Финляндия не имели права становиться кандидатами на членство в НАТО, чтобы на территории Польши и стран Прибалтики не было военного альянса, а США вывели своё ядерное оружие с территории Европы.

Как пишет Шуллер, подобные запросы РФ угрожают Европе. Автор сравнивает нынешнее положение с 1936 годом, когда началась гражданская война в Испании, что в итоге стало прологом ко Второй мировой войне. По мнению Шуллера, безопасность Европы находится под угрозой, поскольку США охвачены смятением, а внутри ЕС действуют такие силы, как Марин Ле Пен во Франции и «неофашисты» в Италии. «Если эти силы придут к власти, ЕС и НАТО могут разрушиться. Тогда РФ сможет одну за другой поставить европейские страны в свою зависимость и превратить континент в свой дворик. Поэтому Западу нужно принять контрмеры», — пишет Шуллер.

Во-первых, Европе нужно осознать, что без США ей нечего противопоставить российским танкам и ракетам, пишет автор. Что будет, если на помощь Вашингтона нельзя будет рассчитывать? По мнению Шуллера, на этот случай Европа должна развивать собственные средства сдерживания. Эта задача будет крайне сложной, отмечает Шуллер: в Германии ни одна политическая сила не готова основательно говорить на эту тему. Франция в данном вопросе ведёт себя более реалистично: по мнению автора, Париж, сам располагающий ядерным оружием, в теории мог бы защитить себя и своих союзников.

При этом Шуллер подчёркивает, что единство ЕС должно дойти до такого уровня, что безопасность каждой отдельной страны будет считаться ключевым интересом всех остальных. Он отмечает, что новое немецкое правительство говорит о цели создания «европейского федеративного государства», а президент Франции Эммануэль Макрон говорит о «суверенной Европе».