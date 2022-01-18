 

Украина собралась ждать шагов НАТО по включению в альянс 10 лет

18.01.2022, 5:09, Новости дня
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Для Киева важно увидеть в течение 10 лет конкретные шаги со стороны НАТО, направленные на включение Украины в альянс, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Стефанишина признала, что сейчас нет возможности обсуждать точную дату вступления Украины в НАТО. При этом она полагает, что «агрессивные устремления» РФ будут усиливаться. Стефанишина заявила, что для сдерживания такой российской политики вступление Украины в альянс является решающим шагом, передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

Напомним, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что раз некоторые участники НАТО против вступления Украины в альянс, то в Киеве должны знать эти страны. Он пригрозил участникам блока «непростыми вопросами» от украинцев.



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