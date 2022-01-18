Словакия опровергла переговоры с США о подготовке украинских боевиков

Братислава и Вашингтон не обсуждали возможность обучения американцами украинских боевиков на территории Словакии в случае военного конфликта Украины с Россией, сообщила пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова.

На днях New York Times заявила, что в случае «вторжения» РФ на Украину США планируют начать обучение украинских боевиков на территории Словакии, Польше и Румынии. В дальнейшем этих боевиков должны будут перебрасывать на Украину.

Коваль-Какашчикова заявила, что о «такой возможности со стороны Словакии не велась дискуссия с американской администрацией ни на двустороннем, ни на многостороннем уровнях». Она подчеркнула, что «данная информация не основана на реальности», передает ТАСС со ссылкой на Pravda.

Напомним, партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо потребовала проведения референдума о пребывании войск США в республике. 5 января Генпрокуратура Словакии отвергла проект соглашения с США о военном сотрудничестве. ВС США в случае заключения соглашения между Братиславой и Вашингтоном смогут использовать словацкие авиабазы и другие военные объекты в Словакии. При этом словацкая армия сможет получать американское финансирование.