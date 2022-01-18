Мнение: Апология Навального

“Алексей Навальный как политический лидер, к годовщине ареста. Плюсы.

1. Умный.

2. Хорошо образованный.

3. С хорошим чувством юмора.

4. Хорошая семья, хорошая жена, хорошие дети.

5. Прогрессивно мыслящий.

6. Сочетает национализм и либерализм. Во всех учебниках это идеальный набор.

7. Большой политический опыт.

8. Разбирается в экономике, имеет опыт своего бизнеса.

9. Имеет опыт тюрьмы, имеет имидж страдальца. Причем уголовные обвинения из бизнеса, не очень понятны большинству общества и не звучат убедительно.

10. Харизматик.

11. Имеет в качестве образца, идеала, западную модель Европы и Америки. А именно эти общества считаются большинством населения России наиболее успешными и процветающими. И образцом для подражания во многих сферах.

12. Имеет в качестве союзников самую мощную в мире политическую коалицию США и Европы, которые доминируют в регионе и в экономике, и в политике, и в культуре.

13. Имеет очень большую известность в стране.

14. Имеет свою очень сплоченную группу поддержки, можно сказать, имеет своих фанатов.

15. Симпатичен.

16. Средний возраст, идеальный для политической деятельности.

17. Русский.

18. Практически все время, кроме лечения и отпусков, живет в России.

19. Имеет большую известность в мире уже на протяжении ряда лет.

20. Обладает прекрасными навыками эффективного действия в современном цифровом и информационном обществе.

21. Был отравлен неизвестными, значит имеет образ страдальца за свою деятельность.

22. Выжил в результате отравления. Значит, удачлив и поддерживается какими то высшими силами, божественной Удачей.

23. В качестве своей главной темы избрал борьбу с коррупцией. А коррупция очень многим очень не нравится.

24. Эффективен с точки зрения акций, действий. Его фильмы против властей смотрели десятки миллионов.

25. Эффективен как организатор.

26. Никаких особых “скелетов в шкафу” не обнаружено, практически нет серьезного компромата. Кроме того, что послужило причиной уголовных дел. Но то компромат из бизнес жизни. Это все искусственное. А компромата из личной жизни в публичном пространстве нет.

27. Имеет обычную биографию обычного человека.

28. Человек современного мегаполиса. Свой по стилю для миллионов обычных людей мегаполисов. А именно мегаполис является местом для политики.

29. Говорит по-английски. Свободно ориентируется в современном глобальном мире.

30. По образованию юрист. Юридические знания это классика для политика.

31. Ведет себя публично скромно, спокойно.

32. Стильный, но стиль при этом скромный. То, что называется casual.

Много получилось”.



Тут самое потрясающее – КТО написал этот панегирик. Волков? Ходорковский? Любовь Соболь?

НЕТ. Автор – Сергей Марков, путинский “политолог”, давний участник его “пула”, позиционировавший себя последние лет 15 как самого ярого путиниста, непременный участник всех политических ток-шоу на всех телеканалах. А этот текст он только что выложил у себя в Фейсбуке. Очевидно – в честь годовщины со дня ареста Навального в аэропорту по прибытию в Россию.

По-моему, именно такого рода тексты должны внушать бездны оптимизма сторонникам Навального и вообще всем нормальным людям, которых достала несменяемость путинской камарильи. Потому что если б такое написал Ходор или Волков – ну, было бы любопытно, но не более. А когда ТАКОЕ пишет – и выкладывает в паблик! – известный путинский прихвостень, но при этом довольно умный и, главное, никогда не проносящий ложку мимо рта – то это уже ЗНАК. Некий признак перемены погоды.

Марков – далеко не дурак. Себе во вред он ничего делать не будет. Если он заговорил в таких выражениях – значит, что-то учуял в воздухе. И посчитал, что это будет для него

а) полезно

б) безопасно.

Что странно, конечно: живет он так или иначе на гранты, источник коих у нас в стране один; неужели надеется, что ему такое вольнодумство не припомнят, когда придет пора явиться в АП за новым?

Значит – надеется. Или замысел у него даже круче: он рассчитывает ПОСТРАДАТЬ за этот пост – чтобы потом воспользоваться именно самим фактом “страдания” от “прогнившего режима” “за то, что безрассудно похвалил Навального”. В общем – молодец!

Акции Путина падают, акции Навального – растут. Самые умные выходят из “путинских” и прикупают “навальновские” – пока это еще не стало мейнстримом.