 

В Петербурге суд освободил из-под домашнего ареста фотомодель

18.01.2022, 4:52, Разное
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…обвиняемую в убийстве мужа.

Дзержинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий фотомодели Лилии Судаковой, обвиняемой в убийстве мужа (ч. 1 ст. 105 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Фото: Kseniya Arhangelova / FashionBank

«Судом было установлено, что изменились иные обстоятельства, учитываемые ранее при избрании домашнего ареста,

а именно материалы уголовного дела с обвинительным заключением поступили в суд, обвиняемая содержалась под стражей и под домашним арестом длительный срок, нарушений условий содержания Судакова не допускала.

Обвиняемая имеет возможность проживать как по месту регистрации, так и на территории г. СПб, имеет возможность трудоустроиться, сведений о наличии у Судаковой намерений скрываться, продолжить заниматься преступной деятельностью, суду не представлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Судаковой запретили общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, а также отправлять и получать почту.

Фото: Лилия Судакова / ВКонтакте

В конце октября фотомодель отпустили из СИЗО под домашний арест, несмотря на то, что следствие ходатайствовало о продлении содержания под стражей.

Судакову задержали в ноябре 2020 года. По версии следствия, она ударила своего мужа один раз ножом в область сердца, он скончался в больнице. Сама девушка утверждает, что удар последовал в качестве ответа на агрессию супруга, который неоднократно бил ее. По словам адвоката, также девушка оказывала мужу первую помощь, ждала скорую и полицию в ночь инцидента.

Источник: Новая газета



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