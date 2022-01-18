Мнение: Виновата судебная система

Прокуратура Украины потребовала для Порошенко залога в 35 млн. долларов, изъятия паспортов и ношения браслета.

По факту, чего то большего, нежели домашний арест в стиле Медведчука не ожидается.

В соц.сетях боты Зеленского как под копирку строчат про "изменника Порошенко", который покупал уголь у ДНР.

В окружении Порошенко заявляют, что все это месть Коломойского и что виной всему судебная система Украины (хотя такой ее сделал как раз сам Порошенко).

Также Порошенко объявили во внутриукраинский розыск прямо во время его нахождения в суде.

В целом, ожидаемая клоунада в стиле "ареста Саакашвили".

Плюс разный трэш присланный читателями.

Кстати, про "вторжение Путина". Тут новые карты подъехали.

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