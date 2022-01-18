Мнение: Виновата судебная система
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Прокуратура Украины потребовала для Порошенко залога в 35 млн. долларов, изъятия паспортов и ношения браслета.
По факту, чего то большего, нежели домашний арест в стиле Медведчука не ожидается.
В соц.сетях боты Зеленского как под копирку строчат про "изменника Порошенко", который покупал уголь у ДНР.
В окружении Порошенко заявляют, что все это месть Коломойского и что виной всему судебная система Украины (хотя такой ее сделал как раз сам Порошенко).
Также Порошенко объявили во внутриукраинский розыск прямо во время его нахождения в суде.
В целом, ожидаемая клоунада в стиле "ареста Саакашвили".
Плюс разный трэш присланный читателями.
Кстати, про "вторжение Путина". Тут новые карты подъехали.
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Источник: Colonel Cassad
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