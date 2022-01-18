 

Мнение: Виновата судебная система

18.01.2022, 4:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прокуратура Украины потребовала для Порошенко залога в 35 млн. долларов, изъятия паспортов и ношения браслета.
По факту, чего то большего, нежели домашний арест в стиле Медведчука не ожидается.
В соц.сетях боты Зеленского как под копирку строчат про "изменника Порошенко", который покупал уголь у ДНР.
В окружении Порошенко заявляют, что все это месть Коломойского и что виной всему судебная система Украины (хотя такой ее сделал как раз сам Порошенко).
Также Порошенко объявили во внутриукраинский розыск прямо во время его нахождения в суде.
В целом, ожидаемая клоунада в стиле "ареста Саакашвили".

Плюс разный трэш присланный читателями.

Кстати, про "вторжение Путина". Тут новые карты подъехали.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / «Яндекс» презентовал большое обновление поиска

01.07 / Выигрывать, а не возмущаться!

15.07 / Netflix назначил Майка Верду ответственным за подразделение видеоигр

13.09 / Мнение: Аргументы пахнут ядом

24.08 / Мнение: Последствия свержения «колхозника», запрещённый приём в Чикаго и «чёрные» гранты от Фейсбука

02.09 / Российские артисты шокированы внезапной смертью актера Бориса Клюева

29.11 / Филипп Киркоров: «Я вспоминаю и думаю о маме каждый день»

20.12 / Елизавета II привьётся российской вакциной от коронавируса

24.12 / Заменители сахара в напитках ухудшают умственные способности человека

27.08 / Мнение: Разгон “сцепки” при демократии и диктатуре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика