 

France 3 – итальянские полицейские отказались носить розовые маски

18.01.2022, 4:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Треть масок, поставленных в комиссариаты Италии, оказалась розового цвета, и полицейские отказались их использовать, передаёт France 3. Мнения жителей и туристов разделились: молодёжь не находит в этом цвете ничего предосудительного, а старшее поколение считает, что пока люди не готовы к стражам правопорядка в розовом.

Подходит ли розовый цвет стражам правопорядка? Вот уже несколько дней этот вопрос обсуждают по всей Италии с тех пор, как комиссариаты получили тысячи масок FFP2, а каждая третья оказалась розовой, даже насыщенно-розовой. Мы спросили итальянцев и французских туристов в Риме, как стоит воспринимать эту ситуацию.

ФРАНЦУЗ: Если я наткнусь на очень мужественного и представительного полицейского в розовой маске, я думаю, что всё равно испугаюсь, будет тот же эффект.

ИТАЛЬЯНКА: Главное, чтобы они правильно надевали маски. Важна её функция, а не цвет. К тому же — да здравствует свобода! (Смеётся.)

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Это даже немного смешно. Я думаю, что это даже может уменьшить напряжение, которое может возникать.

Такой взгляд совсем не разделяют старшие поколения: для них розовый не может быть цветом власти.

ДРУГАЯ ИТАЛЬЯНКА: Мне кажется, люди не готовы видеть такой цвет на стражах правопорядка, представляющих структуру, к которой мы должны относиться с уважением.

Этот аргумент приводят полицейские профсоюзы, которые предупредили, что их члены откажутся носить эти новые маски.

АНТОНИО СЕРРАЙНО, секретарь профсоюза FSP в Венеции: Мы не согласимся с решением обеспечить нас масками розового цвета. Честно говоря, мы думали, что это шутка.

И действительно, шутники от души повеселились — например, опубликовали этот фотомонтаж, предлагая новую форму для итальянской полиции.

АЛБАН МИКОЗИ, корреспондент французского телевидения в Риме: Похоже, итальянское правительство спасут профсоюзы учителей, которые согласились «забрать эти розовые маски и использовать их в школе, чтобы вести уроки перед детьми».

Дата выхода в эфир 16 января 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Зеленский обсудил ситуацию в Белоруссии с руководителями силовых структур

27.12 / Ученые рассказали о нескольких странных сигналах, полученных в 2020 году из космоса

12.07 / В Иране опубликовали доклад о причинах крушения украинского лайнера

20.09 / В Киевской области 16-летний подросток погиб на рыбалке – зацепился удочкой за провод

22.09 / Россия впервые снимет художественный фильм в космосе

27.12 / Welt – в перестрелке в центре Берлина подозревают преступные семейные кланы

05.09 / Опубликованы данные нового смартфона Nubia Red Magic 6S Pro

06.07 / В мире: Стоит ли верить в «авиаудар Израиля по Ирану»

04.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

13.05 / Партия пенсионеров предложила правительству изменить подход к социальным проблемам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика