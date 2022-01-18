France 3 – итальянские полицейские отказались носить розовые маски

Треть масок, поставленных в комиссариаты Италии, оказалась розового цвета, и полицейские отказались их использовать, передаёт France 3. Мнения жителей и туристов разделились: молодёжь не находит в этом цвете ничего предосудительного, а старшее поколение считает, что пока люди не готовы к стражам правопорядка в розовом.

Подходит ли розовый цвет стражам правопорядка? Вот уже несколько дней этот вопрос обсуждают по всей Италии с тех пор, как комиссариаты получили тысячи масок FFP2, а каждая третья оказалась розовой, даже насыщенно-розовой. Мы спросили итальянцев и французских туристов в Риме, как стоит воспринимать эту ситуацию.

ФРАНЦУЗ: Если я наткнусь на очень мужественного и представительного полицейского в розовой маске, я думаю, что всё равно испугаюсь, будет тот же эффект.

ИТАЛЬЯНКА: Главное, чтобы они правильно надевали маски. Важна её функция, а не цвет. К тому же — да здравствует свобода! (Смеётся.)

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Это даже немного смешно. Я думаю, что это даже может уменьшить напряжение, которое может возникать.

Такой взгляд совсем не разделяют старшие поколения: для них розовый не может быть цветом власти.

ДРУГАЯ ИТАЛЬЯНКА: Мне кажется, люди не готовы видеть такой цвет на стражах правопорядка, представляющих структуру, к которой мы должны относиться с уважением.

Этот аргумент приводят полицейские профсоюзы, которые предупредили, что их члены откажутся носить эти новые маски.

АНТОНИО СЕРРАЙНО, секретарь профсоюза FSP в Венеции: Мы не согласимся с решением обеспечить нас масками розового цвета. Честно говоря, мы думали, что это шутка.

И действительно, шутники от души повеселились — например, опубликовали этот фотомонтаж, предлагая новую форму для итальянской полиции.

АЛБАН МИКОЗИ, корреспондент французского телевидения в Риме: Похоже, итальянское правительство спасут профсоюзы учителей, которые согласились «забрать эти розовые маски и использовать их в школе, чтобы вести уроки перед детьми».

Дата выхода в эфир 16 января 2022 года.