 

На Украине заявили о дефиците газа для прохождения отопительного сезона

18.01.2022, 4:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дефицит природного газа на Украине до конца отопительного сезона составит не менее 2 млрд кубометров, а значит, нужно будет импортировать дорогой газ из Европы, сообщила энергетический эксперт, бывший исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

«Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд кубометров. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», – приводит ее слова УНИАН.

Буславец отметила, что с начала осенне-зимнего периода из подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 6,0 млрд кубометров, в хранилищах остается 12,2 млрд кубометров, из которых 4,7 млрд кубометров – технологический минимум газа, который невозможно поднять с ПХГ, 0,9 млрд кубометров хранится в режиме «таможенный склад» и 6,6 млрд кубометров остается для внутреннего потребления,

Буславец также уточнила, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в глубоком финансовом дефиците, поэтому средств на импорт газа нет. «Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов, в зависимости от актуальной цены газа», – отметила она.

Эксперт считает, что, если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов, а следовательно, будет ограничивать потребление промышленных потребителей или вообще отключать.

Также она предположила ограничение поставки газа для теплоэлектроцентралей и котельных, или даже отбор российского газа из транзитного потока, что обязательно будет использовано Россией для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями.

Напомним, что мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога заявил, что отопительный сезон в городе чрезвычайно сложный, цена на газ «сумасшедшая».

В четверг производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / В Киеве на Майдане опять столкновения между полицией и предпринимателями

04.07 / “У меня там есть квадратные скобочки”. Шкарлет отверг обвинения в плагиате

05.09 / МИД РФ заявил, что “Новичок” разработали на Западе

03.06 / “Фальшивка и преступление”. Навальный прокомментировал уголовные дела против Гудкова и Пивоварова

28.06 / Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ипотечные ставки

21.02 / Назван самый вредный продукт для мужчин

20.09 / На Украине возбудили уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в ГД в Крыму

16.04 / Зеленский обсудил Донбасс с Макроном и Меркель, Россия ввела санкции против США, в Украину прибыл Pfizer. Главное за день

27.03 / Синоптики пообещали москвичам день без осадков

13.06 / Футбольная сборная Украины уступила Нидерландам в первом туре Евро 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика