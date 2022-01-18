На Украине заявили о дефиците газа для прохождения отопительного сезона

Дефицит природного газа на Украине до конца отопительного сезона составит не менее 2 млрд кубометров, а значит, нужно будет импортировать дорогой газ из Европы, сообщила энергетический эксперт, бывший исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

«Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд кубометров. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», – приводит ее слова УНИАН.

Буславец отметила, что с начала осенне-зимнего периода из подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 6,0 млрд кубометров, в хранилищах остается 12,2 млрд кубометров, из которых 4,7 млрд кубометров – технологический минимум газа, который невозможно поднять с ПХГ, 0,9 млрд кубометров хранится в режиме «таможенный склад» и 6,6 млрд кубометров остается для внутреннего потребления,

Буславец также уточнила, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в глубоком финансовом дефиците, поэтому средств на импорт газа нет. «Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов, в зависимости от актуальной цены газа», – отметила она.

Эксперт считает, что, если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов, а следовательно, будет ограничивать потребление промышленных потребителей или вообще отключать.

Также она предположила ограничение поставки газа для теплоэлектроцентралей и котельных, или даже отбор российского газа из транзитного потока, что обязательно будет использовано Россией для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями.

Напомним, что мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога заявил, что отопительный сезон в городе чрезвычайно сложный, цена на газ «сумасшедшая».

В четверг производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.