Назван способ получить двойной налоговый вычет при покупке жилья

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18.01.2022, 4:23, Новости дня
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Россияне могут получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры в браке, можно вернуть 13 процентов от потраченной суммы при приобретении жилья стоимостью не менее 4 млн рублей.

Оба супруга могут получить налоговый вычет, если квартира была приобретена в браке, благодаря этой процедуре можно вернуть 13% от потраченной суммы. При этом размер вычета ограничен максимальной ставкой в 260 тыс. рублей. Получить эту сумму можно, если жилье стоило не менее двух миллионов рублей, информирует «Дума ТВ».

Однако если квартиру покупали в браке, вернуть можно уже 520 тысяч – по 260 тыс. рублей на каждого из супругов, недвижимость должна стоить не менее 4 млн рублей. Отмечается также, что в праве на получение части потраченных средств откажут, если квартиру купили у родственников.

Для получения имущественного вычета необходимо предоставить заявление, паспорт, выписку из ЕГРН, договор купли-продажи, а также декларацию по форме 3-НДФЛ и справку об удержанном подоходном налоге формы 2-НДФЛ. Отмечается также, что в праве на получение части потраченных средств откажут, если квартиру купили у родственников.

Ранее правительство утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом с 2022 года.



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