The Guardian: Между Назарбаевым и Токаевым идут «активные переговоры»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане и ведет «активные переговоры» со своим преемником Касым-Жомартом Токаевым о перераспределении активов, информирует газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Назарбаев жив, и ведутся яростные переговоры с Токаевым о перераспределении активов, добычи и ренты», – приводит издание сообщение одного из источников.

По словам еще одного источника, «переговоры продолжаются, но очевидно, что эпоха Назарбаева закончилась».

Ранее Тимур Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Позже швейцарский журнал Bilan сообщил, что Динара Кулибаева, дочь Нурсултана Назарбаева, купила замок Chateau Bellerive на берегу Женевского озера в Швейцарии за 62 млн франков (примерно 63 млн долларов).

15 января Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании «Казтрансойл» Димаша Досанова и главы АО «Национальная компания QazaqGaz» (прежнее название – «КазТрансГаз») Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери – Дариги Назарбаевой.

Между тем младшая дочь бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алия заявила, что жестокий урок для Казахстана в виде массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.