ЕС отверг идею превентивных санкций против России

Превентивные санкции в отношении РФ не обсуждаются, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как заверил Боррель, «никто не говорил о превентивных санкциях в отношении России». По его словам, «превентивных санкций быть не может». Обсуждается, как «следует поступить, если что-нибудь произойдет, чтобы не тратить недели на дискуссии между собой», сказал он. Боррель подчеркнул, что «в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры», передает ТАСС.

При этом ЕС «побуждает Украину к проведению реформ, чтобы она могла лучше сопротивляться внешнему давлению». В ЕС указывают «друзьям на Украине», что европейская «поддержка должна приводить к реформам» в «политической, экономической, правовой системах», которые «сделают Украину более демократичной, более процветающей».

Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.