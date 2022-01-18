 

Стало известно о встрече Зеленского и директора ЦРУ

18.01.2022, 4:18, Новости дня
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Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.

CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Бернс в среду посетил Украину «с заранее запланированным визитом». В Киеве он «провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения РФ на Украину». Стороны оценили «риски, с которыми столкнулась Украина». Также Бернс обсудил с Зеленским «текущую ситуацию и усилия по деэскалации напряженности», передает РИА «Новости».

Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования ее как «агрессора».



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