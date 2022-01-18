Мали попросила Францию о пересмотре оборонных соглашений

Мали считает, что ее двусторонние оборонные соглашения с Францией нуждаются в пересмотре, сообщил французский дипломатический источник.

Источник Agence France-Presse сообщил, что «Мали попросила Францию о пересмотре двусторонних оборонных соглашений». Такую просьбу Мали направила «на фоне растущей напряженности». Сейчас Париж рассматривает запрос, передает РИА «Новости».