 

Мали попросила Францию о пересмотре оборонных соглашений

18.01.2022, 4:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мали считает, что ее двусторонние оборонные соглашения с Францией нуждаются в пересмотре, сообщил французский дипломатический источник.

Источник Agence France-Presse сообщил, что «Мали попросила Францию о пересмотре двусторонних оборонных соглашений». Такую просьбу Мали направила «на фоне растущей напряженности». Сейчас Париж рассматривает запрос, передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Обозреватель Space News придумал, как принудить Россию и Китай к миру в космосе

16.08 / “Обалдеть, какое шикарное фото!”. Горбунов показал лицо сына от Осадчей

09.03 / На «Евровидении» Минск представит исполняющая язвительные песни о протестах группа

03.02 / В Евросоюзе одобрительно отнеслись к решению СНБО Украины о санкциях – посол

31.08 / Fox News – США могли сохранить контроль над Кабулом, но сами от этого отказались

18.08 / Полиция Норвегии сообщила о задержании предполагаемого российского шпиона

28.10 / Обнародовавшего видео с пытками в колонии белоруса объявили в международный розыск

31.10 / В РФ зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19

16.05 / Нескольких участников несанкционированной акции у МГУ доставили в полицию

20.11 / Азербайджанские военные вошли в город Агдам в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика