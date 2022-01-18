Снова вместе, в дурацкой панамке – Личное мнение

Павел Прилучный и Агата Муцениеце воссоединились с целью совместного отдыха с детьми в Дубае.



Фото: Соцсети

А, может, и с какой другой целью. Я — не в курсе. Да и не суть.

Суть — в том, что под этой фотографией — куча восторженных комментариев с надеждой на то, что Павел и Агата снова станут парой.

Бабы, вы — в себе?

Вот некоторые из ваших перлов:

Мы будем очень рады, если вы сошлись.

Дай Бог, воссоединятся.

Прилучные, не трепите нервы всей стране!!! Вот как хотите, НО вы одно целое, хотя жизнь расставит все на свои места сама!!!

Вы забыли, как Мученица, утирая красный нос, плакала на камеру и рассказывала всей стране о том, как Павел забрал у неё телефон, поднял на неё руку и выгоняет с детьми на улицу?

Если да, то я вам, пожалуй, об этом напомню.

Если это всё правда, то Агате следует перестать даже здороваться с Прилучным, причём до конца жизни. Вообще, не общаться, ни по каким поводам. Забыть про лицемерное «ради детей» и вспомнить о своём достоинстве.

Если же то, что в слезах рассказала Муцениеце — ложь, то уже Прилучному стоит вычеркнуть её из жизни, потому что так оговорить человека — это, я считаю, подлость.

Вместо этого мы видим картинку счастливой семьи из рекламы дешёвых йогуртов. Картинка очень скоро и гарантированно опять распадётся на осколки.

Но вам, мои дорогие салатницы, она пока нравится.

Вы обожаете истории камбэков, когда мужик, прогнав женщину через ад, к ней всё-таки возвращается, а она, поломавшись, гордо его принимает. И ничего, что через месяц ей снова влетит по щам. Главное — вместе, главное — рядом, главное — дождалась, высидела, всех победила.

Вместо того, чтобы проецировать такие истории на себя, радуясь возможности воссоединения распавшейся пары, советую вам всё-таки вспомнить, что вы себя не на помойке нашли.

Уходя — уходи. Терять достоинство — последнее дело. Им поступаться нельзя даже ради детей.

Согласны? Почему?

Сами поступались? Чем дело кончилось?

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