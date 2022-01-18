 

Мнение: Милитаристский туризм

18.01.2022, 4:02, Разное
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После "выводов войск из Сирии" они теперь настороже.

Источник: Colonel Cassad



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