 

Мнение: Кого интересуют хакеры?

18.01.2022, 3:46, Разное
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Колонка «Миллионеры из хрущоб» про  спецоперацию ФСБ, результатом которой стал арест 14 членов хакерской группировки REvil,  неожиданно для меня стремительно взлетел в ТОП самых читаемых текстов текстов «Новой». Уже более 120 тыс прочтений. При этом из ЖЖ на сайт «Новой» перешли всего несколько сот человек, прочитавших мой вчерашний текст в ЖЖ про этих самых кибербандосов.

Недоумеваю, откуда такой интерес к хакерам? Или это интерес к успеху ФСБ в борьбе с кибербандосами?

К слову, сегодня утром был вэфире  «Эха Москвы». Говорили именно про разгром хакерской группировки REvil.

Спасибо enot1515 за наводку на видео.

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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