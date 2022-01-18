Мнение: Кого интересуют хакеры?

Колонка «Миллионеры из хрущоб» про спецоперацию ФСБ, результатом которой стал арест 14 членов хакерской группировки REvil, неожиданно для меня стремительно взлетел в ТОП самых читаемых текстов текстов «Новой». Уже более 120 тыс прочтений. При этом из ЖЖ на сайт «Новой» перешли всего несколько сот человек, прочитавших мой вчерашний текст в ЖЖ про этих самых кибербандосов.

Недоумеваю, откуда такой интерес к хакерам? Или это интерес к успеху ФСБ в борьбе с кибербандосами?

К слову, сегодня утром был вэфире «Эха Москвы». Говорили именно про разгром хакерской группировки REvil.

Спасибо enot1515 за наводку на видео.

Иллюстрация отсюда

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