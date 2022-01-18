Euronews – европейские власти ужесточают ограничения в попытке сдержать «омикрон»

Власти в разных странах Европы вновь ужесточают санитарные ограничения, пытаясь сдержать быстрое распространение штамма «омикрон». Для людей, которые своевременно не сделали прививки против COVID-19, постепенно закрывают вход в различные заведения. В Исландии все бары закрывают до февраля. А в Португалии власти ожидают решения юридической инстанции о том, будут ли допущены к голосованию инфицированные или находящиеся в изоляции избиратели, передаёт Euronews.

Германия ужесточает ограничения для посетителей баров и ресторанов, которым теперь потребуется предъявить на входе справку о полной вакцинации, а также отрицательный тест на коронавирус. Тем, кто привился три раза, тест предъявлять не потребуется. Новые меры вызваны быстрым распространением штамма «омикрон».

ПРОХОЖАЯ: Очень важно соблюдать правила, делать прививки, я сделала уже третью. Думаю, это единственный способ покончить с пандемией. А нам хочется, чтобы вновь стало можно свободно куда-то пойти, встретиться с друзьями.

Более строгие ограничения вводят и в Исландии, где также зафиксирована пятая волна заболеваемости, вызванная «омикроном». По меньшей мере до 2 февраля здесь нельзя будет собираться компанией больше десяти человек, а все бары будут закрыты.

В Португалии тем, кто будет работать на избирательных участках на предстоящих здесь всеобщих выборах, начали делать бустерные прививки.



ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Перед нами пройдут сотни людей. Мы будем брать в руки их карточки избирателей и так далее, так что ещё одна прививка вполне уместна.

Власти ожидают решения юридической инстанции по вопросу о том, будут ли допущены к голосованию инфицированные или находящиеся в изоляции избиратели. В стране полностью привиты почти 90 процентов жителей, более 30 процентов привиты уже трижды.

Дата выхода в эфир 16 января 2022 года.