 

Дочь избавилась от бабушкиной квартиры, а сын угодил в грандиозный скандал: как живут дети Шукшиной

18.01.2022, 3:38, Разное
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54-летняя Мария Шукшина – не только известная актриса, но и мама четверых детей. Если младшие сыновья-близнецы Фома и Фока еще не успели доставить знаменитой матери много хлопот, то двое старших наследников уже не раз учиняли скандалы и внутри семьи, и за ее пределами.

Всех своих детей Мария Шукшина родила от разных мужчин. Старшая наследница Анна появилась на свет в браке актрисы с первым супругом Артемом Трегубенко. Сын Макар – в отношениях со вторым мужем, бизнесменом Алексеем Касаткиным. А отцом младших наследников артистки Фомы и Фоки стал юрист Борис Вишняков. Пока сыновья-близнецы Шукшиной заканчивают школу, ее старшие дети уже вовсю самостоятельно строят свои жизни. Причем получается у них это не всегда на радость знаменитой матери.

Несколько лет назад в семье артистки разразился громкий скандал. Дочь актрисы Анна Трегубенко продала переписанную на нее квартиру бабушки, Лидии Федосеевой Шукшиной, без ведома родни. Пожилая звезда кино, как и ее дочь, была в ужасе от поступка наследницы. Родственницам удалось помириться только спустя время. Однако даже после этого Анна умудрилась вновь прогневить бабушку. Трегубенко взяла у нее деньги в долг, которые потом не вернула.

Сын Марии Шукшиной тоже становился участником скандала. Но, в отличие от сестры, не внутри семьи. Несколько лет назад Макар Касаткин стал отцом после мимолетного романа с жительницей Барнаула Фрейей Зильбер. Еще будучи беременной девушка пришла на ток-шоу, обвинила Макара едва ли не во всех смертных грехах и потребовала от него алименты. Затянувшийся скандал закончился наилучшим образом для семьи артистки. Когда персона несостоявшейся невестки актрисы перестала быть интересна публике, девушка привезла сына к Шукшиной. Сейчас маленький Марк живет с Макаром, его отцом.

К слову, Анна сделала свою знаменитую мать бабушкой задолго до Макара. Однако в свои 33 года дочери звезды тоже приходится воспитывать сына одной. К тому же, не так давно наследница звездного семейства подарила общественности новый повод для обсуждения. Дочь актрисы увлеклась бодибилдингом и отрастила внушительные мышцы. Такие изменения Анны не обрадовали ни ее мать, ни тем более бабушку.



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