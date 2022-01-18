Мнение: Для педофила срок не важен?

Надо написать на щекотливую тему, от которой все разумные люди стараются держаться подальше. «Не был, не состоял, не участвовал». Речь о законе, который лично спикер Володин пообещал пропихнуть по всем чтениям в самую первую очередь – об усилении ответственности для педофилов. Закон собираются «поправить» так, чтобы за педофилию полагалось «вплоть до пожизненного». Все невротики, я смотрю, уже перевозбудились, в блогах вывешивают плашки – «скорей бы, скорей бы приняли этот жизненно необходимый закон!!»

Публика как раз достаточно подогрета недавними вопиющими случаями с похищениями и убийствами малолетних детей какими-то педофилами (в связи с чем, кстати, даже активно поднимался вопрос об отмене ОТМЕНЫ смертной казни этой осенью). То есть фон крайне благоприятный, устрожение будет встречено ликованием, а Путин на какое-то время опять станет отцом родным для зашуганной отечественной «родительской общественности».

Нас немного – тех, кто оценивает происходящее как очередной раунд бесконечной охоты на ведьм. Но мне не привыкать. Как-то так получается, что я все время пытаюсь вступаться за людей, с которыми у меня формально нет ничего общего: когда начались гонения на курильщиков – я вступался за курильщиков, хотя сам в жизни не выкурил ни одной сигареты (да и не хочу); когда боролись с «пьянством и алкоголизмом» – я призывал одуматься, хотя сам практически не пью и не испытываю потребности. В сексуальном плане мои вкусы тоже абсолютно среднестатистические – к детям я равнодушен, даже к любимым Набоковым нимфеткам. Но вот – пришла пора и за педофилов «вписаться». Потому что дело уже не в них – с такими законами само общество, во-первых, звереет, а во-вторых – резко падает ОБЩАЯ безопасность.

Только вдуматься: пожизненное – это ведь в государстве с практически отмененной смертной казнью есть фактически аналог этой самой смертной казни. Но за что? Да, некий мужик недавно похитил 5-летнюю девочку, надругался над ней, а потом убил. Это вызывает совершенно оправданную ярость у всех, в том числе и у меня. Но ведь – налицо явное передергивание: он ее УБИЛ! За убийство ребенка разве И ТАК не полагается пожизненное? А если да – то закон-то зачем менять?! Это какая-то игра, причем – игра с шулером.

Меня вообще крайне смущают все законы, в которых за секс полагается смерть. Потому что «смерть за секс», по классику Фромму, прославившегося своим изучением психологических корней фашизма – это в чистом виде некрофилия. Некрофил ненавидит жизнь – все живое, одушевленное, мягкое, трепещущее, влажное – и стремится к смерти, то есть к мертвому, бездушному, твердому, механическому и сухому; а более всего он ненавидит секс – как главное проявление жизни.

У нас и так уже дошло до того, что просто попу показать на фоне какого-то собора – подсудное действие, за которое положен срок. Средневековое мракобесие растекается, как грязная жижа, по всему правовому пространству. А теперь еще и педофилию собираются сделать смертельно опасным делом! Это ж, во-первых, означает, что дьявольски опасной становится вообще ЛЮБАЯ работа, так или иначе связанная с детьми! Воспитатель детского сада, учитель, руководитель детского кружка, тренер спортшколы – любая! Любого можно будет подставить «вплоть до пожизненного» – заявив, к примеру, что «я видела, он трогал эту маленькую девочку». И что? Скажете, что «суд разберется»? А вам бы хотелось участвовать в суде, на котором «выигрыш» – это вас просто освобождают после примерно полутора лет процесса (а они меньше не длятся), и вы занимаетесь тем же, чем и раньше, а «проигрыш» – это вас сажают на пожизненное?

А какая появится богатая почва для шантажа?

И не надо наивной «веры в правосудие». Все, думаю, помнят замечательный «процесс» года четыре назад, когда мужика (занимавшего немалый пост в РЖД) посадили на 13 лет, а основанием для приговора послужила «психологическая экспертиза» рисунков ребенка, на которых психологиня-«эксперт» (страстная поклонница БДСМ-практик, как выяснилось по ходу) углядела «фаллические символы» типа… хвоста нарисованного кота! И всё – мужик уехал. А надо, чтобы ему просто пожизненное сразу влепили?

Я бы, наоборот, выступил с прямо противоположной законодательной инициативой: за «просто» педофилию, то есть без убийств и членовредительства, установить предельное наказание в пределах 3 лет. В российских тюрьмах царит такой ад, что там и полгода, по-моему, более чем достаточно для любого. И вообще – тут ведь есть одно важное обстоятельство. Зачем вообще государству понадобилось требовать каких-то диких сроков для педофилов? Ведь раньше не без оснований считалось, что «для педофила срок не важен»: его, мол, на сколько ни посади – он все равно в тюрьме долго не проживет – удавят его же сокамерники-зеки, которые всегда именно к педофилам относились, мягко говоря, плохо. Разве что-то изменилось?

Да в том и дело. Само это обвинение – «педофилия» (как и изнасилование, кстати) стало в российской судебной практике настолько «резиновым», среди его жертв так много явных «подстав» – что, как говорят сами «правоохранители», тюремный люд все чаще не проявляет особой агрессии; слишком велик шанс сыграть на руку вертухаям, продажным судьям и прокурорам. И вот, как водится – вместо того, чтобы понять, что в самой законодательной практике и судебной системе что-то явно «не так» – государство просто тупо усиливает репрессию.

Мое твердое убеждение: запреты надо массово отменять, наказания – не усиливать, а наоборот, смягчать, а по возможности – и вовсе отменять. Отдавать власть некрофилам НЕЛЬЗЯ ни в коем случае, хотя бы из простого чувства самосохранения – какой бы там «порядок» они ни обещали. Порядок для некрофила – это кладбищенская тишина. А главное – некрофил никогда не остановится. Они просто не могут остановиться, пока не убьют всех. А потом и себя.

Печально то, что, возможно – уже поздно, и некрофилов нам не остановить. Как в 1941, когда Эрих Фромм писал свою знаменитую книгу «Бегство от свободы».