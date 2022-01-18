Мнение: “Белорусские хакеры”

"Белорусские хакеры"

Последствия хакерской атаки на государственные сайты Украины породили занятную разноголосицу обвинений и версий. Так как обычно все подобное на Украине списывают на «российскую гибридную агрессию» и всевозможные «планы Шатуны», то практически сразу после взлома государственных ресурсов последовали дежурные заявления о том, что это российские хакеры снова цинично напали на Украину.

Но уже на следующий день последовало переобувание в прыжке, и в атаке на государственные сайты Украины обвинили хакеров из группировки «UNC1151», которая «связана с правительством Белоруссии или ее силовыми структурами, читай КГБ Белоруссии». Данные обвинения связаны с прошлогодним американским докладом, где утверждалось, что данная хакерская группировка непосредственно связана с вооруженными силами Белоруссии, которые с ее помощью якобы уже давно ведут в сети пропаганду, направленную против НАТО. Что важно, в том же докладе утверждалось, что американцы искали следы, указывающие на связь «UNC1151» с Россией, но доказательств такой связи обнаружить не удалось.

Важно понимать, что с 2014 года украинский сегмент интернета перенасыщен действиями хакерских групп. Это могут быть хакеры, связанные с Россией, Белоруссией, США, странами НАТО, причем тут важно помнить историю с хакерскими операциями под фальшивым флагом, которые разоблачил беглый аналитик АНБ Сноуден, нынче скрывающийся в России.

Кроме того, добавьте сюда действия спецслужб ДНР и ЛНР, оппозиционные украинские хакерские группы, криминальные хакерские группы и т.п. Все это в сумме приводит к тому, что за исключением тех случаев, когда сами хакеры берут на себя ответственность за те или иные действия (как, например, «Киберберкут», «Джокер ДНР» или «Берегини»), зачастую просто невозможно установить, кто конкретно стоял за той или иной утечкой информации или тем или иным актом саботажа сетевой инфраструктуры. Это равновероятно могут быть действия каких-то хакеров, связанных с государством или спецслужбами, какая-то операция под фальшивым флагом, имитирующая атаку аффилированных с государством хакеров, или же просто криминальные действия, которые также могут маскироваться под «политику и безопасность».

При этом борьба с утечками и атаками регулярно саботируется изнутри гос. аппарата и спецслужб, так как регулярно мы видим истории с «арестом шпионов», продажей государственных баз данных и документов, халатным отношением к вопросам обеспечения сетевой безопасности. Поэтому уже много лет в сеть все кому не лень сливают разнообразные документы, от документов бригад ВСУ на Донбассе и списка пациентов психушек для военных до закрытых документов СНБО и НАТО.

В случае с атаками на государственные сайты это уже давно является рутиной противостояния ДНР и ЛНР с Украиной, отражая работу спецслужб по ведению кибервойны как составного элементы обычной горячей войны, которая продолжается на Донбассе с 2014-го года.

Если мы говорим о Белоруссии, которую сейчас обвиняет Украина, то стоит помнить, что до августа 2020-го года Белоруссия была нейтральной страной, которая последовательно поддерживала свой нейтралитет и на территории которой проходили переговоры в Минском формате. После начала попытки государственного переворота 2020-го года Украина активно включилась в поддержку сил, которые стремились устранить Лукашенко и установить в Минске прозападное антироссийское правительство.

В этот период, помимо прочего, на государственные сайты Белоруссии осуществлялись регулярные хакерские атаки, в том числе и с территории Украины. Целью этих атак была парализация работы государственных сайтов и затруднение работы сетевой работы государственного аппарата. Разумеется, все это выдавалось за «действия возмущенных хакеров-демократов». Последующие утечки прекрасно показали, что речь шла именно о государственной кампании воздействия.

Этими и другими шагами Украина последовательно, с августа 2020-го года, лепила из Белоруссии враждебное себе государство, хотя Белоруссия не предпринимала ничего явно враждебного в отношении Украины. В Киеве это, разумеется, понимали, но следовали в фарватере западного курса в отношении Белоруссии, который выражался в непризнании режима Лукашенко и последовательном давлении на него с целью смены власти в Белоруссии.

Белоруссия некоторое время терпела все это, но постепенно начала менять свою политику в отношении Украины, начав наконец-то называть вещи своими именами, поминая в том числе фактическую установку нацистского режима на Украине и полную его зависимость от Запада. Риторика Минска все чаще начала склоняться к российским оценкам происходящего на Украине, хотя в период активной многовекторности Лукашенко официальный Минск таких оценок избегал.

Спустя 1,5 года после тех событий набрался уже достаточно широкий список заявлений и действий со стороны Украины, чтобы Белоруссия могла себе позволить «хакерский привет», напоминающий, что у враждебных действий Украины могут быть неприятные последствия для самой Украины. Это не значит, что именно Белоруссия стоит за хакерской атакой на украинские сайты (столь же легко можно бездоказательно предположить, что это операция американских хакеров под фальшивым флагом, имитирующая действия белорусских или российских хакеров), но нетрудно оправдать такие действия, если Белоруссия действительно имела хоть какое-то к ним отношения, так как Украина проводит активную и деятельную анти-белорусскую политику, а Лукашенко не из тех, кто подставляет вторую щеку. Важно помнить, что до евромайдана и до попыток свержения Лукашенко никакие белорусские хакеры украинские сайты почему-то не атаковали.

Проблемы начались после государственного переворота и установления в Киеве марионеточного режима, который и является катализатором нестабильности в регионе, и проблем с безопасностью, в том числе и сетевой.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/belorussiya/belorusskie-khakery/ – цинк

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