 

Мнение: Перемирие

18.01.2022, 3:11, Разное
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США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы SWIFT как вариант возможных санкций, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. По ее данным, вместо этого готовятся точечные экономические меры против крупнейших кредитных учреждений. Германия настаивает на исключениях, так как иначе могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России, пишет издание.

Похоже, у нас тут назревает соглашение о перемирии. Запад торжественно обязуется не делать того, чего он, в общем-то, и не собирался делать – отключать Россию от SWIFT. В обмен на это Кремль (так уж и быть) не будет делать того, чего он и не планировал – вторгаться на Украину.

Виртуальные угрозы, виртуальные войны и не менее виртуальные перемирия. Мир-фейк.

«Кадило крутится – лавэха мутится» ©

Источник: Эль Мюрид



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