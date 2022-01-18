Independent – «золотая жила» — пандемия позволила сверхбогатым увеличить своё состояние в разы

По данным британской благотворительной организации Oxfam, за время эпидемии коронавируса десятка крупнейших миллиардеров увеличила своё состояние более чем вдвое — до $1,5 трлн. В результате они стали в шесть раз богаче, чем беднейшие 3,1 миллиардов жителей Земли, пишет The Independent.



AP

Во время пандемии состояние десяти самых богатых людей мира, включая Илона Маска, Джеффа Безоса и Билла Гейтса, увеличилось более чем вдвое и достигло $1,5 трлн. Благодаря стремительному росту прибыли они стали в шесть раз богаче, чем беднейшие 3,1 миллиардов жителей нашей планеты, пишет The Independent со ссылкой на новое исследование.

Доклад британской благотворительной организации Oxfam показывает, что с марта 2020 года в мире почти ежедневно появляется новый миллиардер. В то же время за этот период за чертой бедности оказались ещё 160 миллионов человек.

По словам организации, ряды сверхбогатых пополнились благодаря обильным финансовым стимулам, которые подстегнули рост акций. При этом бедные государства понесли несоразмерно бóльшие потери от COVID из-за неравного доступа к вакцинам, которые в основном достались странам первого мира.

«Пандемия стала золотой жилой для миллиардеров», — считает исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер. По её словам, после того как правительства приняли меры по спасению экономики, влив триллионы в финансовый сектор, большая часть этих средств «осела в карманах» сверхбогатых.

Разработка вакцин стала одной из «историй успеха». Но, по мнению Бухер, богатые страны запаслись чрезмерным количеством средств от коронавируса в попытке сохранить фармакологическую монополию. Oxfam призывает отказаться от интеллектуальной собственности на вакцины от COVID, чтобы расширить их производство.

Организация также предлагает правительствам ввести единовременный 99%-ный налог на средства, которые миллиардеры получили за счёт пандемии. Полученную сумму в размере $800 миллиардов можно пустить на борьбу с глобальным неравенством и финансирование различных прогрессивных социальных проектов.

«За эти деньги можно было бы купить вакцины для всего мира и сделать системы здравоохранения доступными для всех», — считает Бухер. «Мы также сможем компенсировать ущерб от изменения климата и провести политику, направленную на борьбу с насилием по половому признаку», — добавляет она. При этом, по её словам, десять самых состоятельных людей мира всё ещё останутся на $8 миллиардов богаче, чем они были в начале пандемии.

Представители благотворительной организации подчёркивают, что будущее выглядит не таким мрачным. Они обращают внимание, что две крупнейшие экономики мира США и Китай начинают рассматривать инициативы, направленные на борьбу с неравенством, в том числе повышение налога на богатых и антимонопольные меры.

В Oxfam надеются, что с выводами их исследования ознакомятся участники Всемирного экономического форума в Давосе. Пандемия вынуждает организаторов проводить мероприятие виртуально уже второй год подряд, заключает The Independent.