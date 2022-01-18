Британия решила поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения

Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения, сообщил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для использования в целях самообороны», – отметил он, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что РФ является ядерной державой и не должна опасаться НАТО, Украины или других стран.

Ранее сообщалось, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.

Напомним, что Украина собралась купить у Британии боевые корабли.