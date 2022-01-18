 

Британия решила поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения

18.01.2022, 2:50, Новости дня
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Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения, сообщил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для использования в целях самообороны», – отметил он, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что РФ является ядерной державой и не должна опасаться НАТО, Украины или других стран.

Ранее сообщалось, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.

Напомним, что Украина собралась купить у Британии боевые корабли.



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