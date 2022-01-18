 

Появились сообщения о переброске Канадой спецназа на Украину

18.01.2022, 2:50, Новости дня
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Минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения из-за напряженности на российско-украинской границе, сообщили источники.

Global News пишет, что спецназ поможет разработать план на случай эвакуации дипломатов, если ситуация обостриться. Ни кабмин, ни военное ведомство Канады эту информацию не подтвердили, передает ТАСС.

Напомним, Канада с 2015 года проводит на Яворовском полигоне в Львовской области обучение украинских солдат и офицеров. На Украине находятся примерно 200 канадских военных. Весной Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине из-за коронавируса.



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