 

В Германии украли кусок дороги за 30 тыс. евро

18.01.2022, 2:50, Новости дня
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В Циттау (Саксония, Германия) неизвестные украли 60 тонн брусчатки, ущерб оценивается в 30 тыс. евро, пишут СМИ.

Инцидент произошел рядом с товарной станцией, где «на площади 300 кв. м остался только песок». Для снятия дорожного покрытия использовалась тяжелая техника. Сама брусчатка стоит около 9 тыс. евро, еще 20 – работы по восстановлению дороги. Полиция ведет расследование, пишет Polish News.



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