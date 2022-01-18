В Германии украли кусок дороги за 30 тыс. евро

В Циттау (Саксония, Германия) неизвестные украли 60 тонн брусчатки, ущерб оценивается в 30 тыс. евро, пишут СМИ.

Инцидент произошел рядом с товарной станцией, где «на площади 300 кв. м остался только песок». Для снятия дорожного покрытия использовалась тяжелая техника. Сама брусчатка стоит около 9 тыс. евро, еще 20 – работы по восстановлению дороги. Полиция ведет расследование, пишет Polish News.