 

В первом матче без Шевченко “Дженоа” проиграла со счетом 0:6

18.01.2022, 2:42, Новости дня
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“Дженоа” играла на выезде и пропустила по три мяча в каждом тайме – на 15-й, 34-й, 42-й, 51-й, 69-й и 77-й минутах.

Поединок завершился со счетом 6:0 в пользу “Фиорентины”.

После этой игры “Фиорентина” расположилась на шестом месте среди 20 команд, а “Дженоа” осталась на предпоследнем.

Последний раз бывший клуб Шевченко побеждал в Серии А еще 12 сентября 2021 года.

После увольнения украинца “Дженоа” готовит к играм и.о. главного тренера Абдулай Конко.

Контекст:

Шевченко тренировал “Дженоа” с ноября 2021 года, уволили украинца 15 января 2022 года. За это время клуб выиграл только раз в 11 матчах.

Причина увольнения Шевченко не сообщается, но СМИ писали, что будущее украинца в клубе под вопросом из-за плохих результатов, а также сообщали о “напряженности” по поводу трансферной политики в “Дженоа”.

До назначения в итальянский клуб Шевченко возглавлял сборную Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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