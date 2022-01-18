Глава минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон

Министру обороны РФ Сергею Шойгу направлено приглашение посетить Лондон в ближайшие недели, сообщил его британский коллега Бен Уоллес.

Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.

Уоллес отметил, что уже состоялись встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, а также телефонный разговор начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».

Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым», он выразил уверенность в том, что «дипломатия победит». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».

Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для РФ и не стремится приблизиться к ее границам. Как отметил Уоллес, «по численности обычных вооруженных сил РФ занимает первое место среди всех стран Европы», а «ее история заслуживает гордости».

«Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. РФ также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета РФ – НАТО.

Он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны».

Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.