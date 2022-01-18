 

Арабская коалиция начала бомбардировки столицы Йемена

18.01.2022, 2:06, Новости дня
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В ответ на удары хуситов (движение «Ансар Алла») по ОАЭ начались бомбардировки столицы Йемена Саны, сообщила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Хуситы подтвердили удары по аэропортам в Абу-Даби и Дубае. Были использованы пять баллистических ракет и большое количество заминированных беспилотников. В ответ «на угрозу и военную необходимость» коалиция стала наносить авиаудары по Сане, которые нацелены на «лидеров террористов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.

Коалиция сообщила, что ее ВВС «проводят круглосуточную операцию». Мирных жителей «для их безопасности» призвали «держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов». Отмечается, что «штурмовики F-15 уничтожили две пусковые установки баллистических ракет, которые использовались» для удара по ОАЭ.

Канал «Аль-Масира», который контролируют хуситы, сообщил, что в результате начавшихся атак коалиции на Сану, по предварительной информации, погибли четыре человека, пять получили ранения.

Напомним, год назад госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Саудовскую Аравию в гуманитарном кризисе в Йемене. Госдепартамент США решил вернуться к изучению решения администрации Дональда Трампа об объявлении йеменского движения «Ансар Аллах» хуситов террористической организацией. За день до инаугурации 46-го президента США Джо Байдена минфин США включил движение «Ансар Аллах» в список террористических организаций. 14 января глава МИД Сергей Лавров предупредил, что планы США объявить хуситов террористами могут негативно повлиять на урегулирование в Йемене.



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