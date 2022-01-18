Странам ИКАО направлен отчет о расследовании посадки самолета Ryanair в Минске

Входящим в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) государствам направлен отчет о расследовании инцидента, связанного с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщила организация.

В пресс-релизе сообщается, что 31 января пройдет совещание по результатам расследования, Совет ИКАО обсудит доклад, а также запрос Белоруссии о законности наложенных на нее санкций, передает ТАСС.

В мае самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.