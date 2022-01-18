 

2022 год Украина может пройти без новой программы сотрудничества с МВФ – Гетманцев

18.01.2022, 1:58, Новости дня
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“Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-то проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые заставляли бы просто завтра заключать новую программу с МВФ”, – сказал Гетманцев.

Он считает, что условия такой программы следует “подискутировать” и заключить их на выгодных для Украины условиях.

Нардеп также выразил уверенность, что два транша по $700 млн, которые остаются не полученными Украиной по действующей программе с МВФ, будут получены.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но это не произошло. 

18 октября 2021 года миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

Второй транш по программе stand-by поступил на счета правительства Украины 24 ноября 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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