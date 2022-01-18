 

КНДР сообщила об испытании тактических управляемых ракет

18.01.2022, 1:22, Новости дня
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В Северной Корее заявили, что провели испытательный пуск двух тактических управляемых ракет, сообщают южнокорейские информационные агентства.

«Ренхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщает, что две тактические управляемые ракеты, «запущенные в западной части КНДР», поразили «островную цель» в Японском море, передает РИА «Новости».

Напомним, комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что КНДР произвела пуск двух баллистических ракет в восточном направлении. Ракеты пролетели около 380 км на максимальной высоте 42 км.



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