Рогозин отвел НАТО роль бандерлогов из «Маугли»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга вспомнил об удаве Каа и бандерлогах из «Маугли».

Рогозин, комментируя заявление Столтенберга о том, что «рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России», заявил: «Ну что ж. Коли так, подходите ближе». Свое сообщение в Telegram он сопроводил видеоотрывком из советского мультфильма про Маугли.

Напомним, Столтенберг отметил, что альянс развил активность до уровня, превышающего мощности НАТО на момент окончания холодной войны. По словам Столтенберга, рекордное расширение сил НАТО началось с целью сдерживания России после воссоединения с ней Крыма в 2014 году.