Украина захотела получить больше оружия от других стран

Объемы поставок Украине оружия другими странами не соответствуют ситуации, сообщил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Данилов заявил, что в Киеве «понимют масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем», что получает Украины – «это неадекватный ответ». «Но даже и за это большое спасибо», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ТСН.

У Киева «есть большое желание», чтобы поставок «было гораздо больше». «Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают», – сказал он.

Как сообщил Данилов, России, чтобы «держать» украинскую территорию «под контролем», требуется «не менее 1,5 млн военных». «Сколько граждан Украины в случае агрессии готовы взяться за оружие?.. 5 млн сразу в первую неделю», – сообщил он.

Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Германия же заявила, что сохраняет рестриктивную позицию по продаже оружия Украине, «оказывая поддержку в других сферах».