В Украине упростили COVID-вакцинацию детей от 12 лет

В частности, отменено требование об обязательном наличии других прививок. Теперь для того, чтобы вакцинировать ребенка 12–17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки.

С собой нужно иметь свидетельство о рождении (для детей 12–13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14–17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.

Детям 12–13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Для вакцинированных COVID-19 также есть возможность генерации детского COVID-сертификата.

Контекст:

Вакцинация против коронавируса Украине стартовала 24 февраля. В стране зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

В октябре делать COVID-прививку разрешили и детям от 12 лет (их вакцинируют только препаратом Pfizer).

В Украине к 17 января хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили почти 15 млн украинцев, обе дозы – 14,3 млн человек. Дополнительную дозу получили 9,6 тыс. человек, бустерную – 99,2 тыс. человек.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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