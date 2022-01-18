Ложный донос — это был «акт любезности» в отношении российских властей?

Адвокаты Навального обращаются через «Новую газету» к сотрудникам компании Yves Rocher.

Мэтр Вильям Бурдон — знаменитый французский адвокат, которого одновременно можно назвать и правозащитником (не боящимся делать политические заявления), и борцом с коррупцией. Он, в частности, учредил хорошо уже известную антикоррупционную ассоциацию Sherpa, затеял во Франции дела против нескольких коррупционеров, возглавляющих государства в Африке.

Что касается российских дел, то главное для него — защита Алексея Навального, чьей смелостью и доказанной — если хотите, то и в суде (если бы в РФ был суд) — готовностью рисковать за убеждения мэтр, не скрывая этого, восхищается.

Мэтр Бурдон и другой блестящий адвокат из его бюро, Амели Лефевр, (парижское бюро Bourdon & Associés) вот уже почти 4 года «на общественных началах» занимаются иском братьев Навальных к компании Yves Rocher во Франции.

И обещают «дойти до самого конца» в этом деле, так как уверены — победа во Франции может оказать влияние на судьбу Алексея Навального и в России. Сегодня, в годовщину ареста Навального, они рассказывают «Новой газете» о том, как движется дело, и обращаются с призывом к сотрудникам Yves Rocher.

Напомню, именно с «заявления о преступлении», направленном главой российской «дочки» Yves Rocher Брюно Лепру в декабре 2012 года на имя главы Следственного комитета РФ Бастрыкина, и началось дело, в результате которого российским властям удалось отправить сначала Олега (как заложника), а потом и Алексея Навального за решетку. Вина российских властей понятна, и когда-нибудь, будем надеяться, те, кто доживет, понесут законную ответственность за беззаконие.

Но и роль компании «Ив Роше» в этом деле не стоит преуменьшать — несмотря на то что российские власти могли бы воспользоваться почти любым поводом для посадки своего главного оппонента, для исполнения этой грязной «миссии» им все же были нужны псевдозаконные основания. В данном случае дурно пахнущее дело было сфабриковано на основании заявления парфюмерной компании. Против которой за это братья Навальные подали во Франции иск о «клеветническом доносе».

Брюно Лепру. С его заявление в СК РФ началось дело против братьев Навальных. Фото: echo.msk.ru

В октябре 2021 года следственный судья бретонского города Вана решил закрыть дело «за отсутствием состава преступления», но адвокаты Бурдон и Лефевр подали апелляцию и уверены, что для победы есть все основания. Когда я спросил у Бурдона, были ли во Франции прецеденты, когда французская компания — вольно или невольно — содействовала бы властям иностранного государства в каком-то незаконном деле, а затем была осуждена во Франции, он ответил:

«Конечно! Взявшись помогать такому человеку, как Алексей Навальный, мы должны были быть уверены, что не навредим ему и что право — точно на нашей стороне. Так вот: право в данном случае абсолютно точно на нашей стороне».

Подчеркнул: «Наш кабинет специализируется на международном уголовном праве. Мы хорошо знаем вопрос…»

— 11 октября 2021-го, через три с лишним года после подачи Навальными жалобы в суд бретонского города Ван (рядом с которым находится головной офис Yves Rocher), следственный судья вынесла постановление о закрытии дела за «отсутствием состава преступления». Объясните, пожалуйста, что позволяет вам, защите братьев Навальных, считать это решение неправильным, необоснованным?

Вильям Бурдон: Первое, что я хотел бы сказать, обращаясь к читателям «Новой газеты», что для нас, парижских адвокатов — и для меня, работающего адвокатом 40 лет, это огромная честь — защищать Алексея Навального. Мне, к слову, выпала честь и удовольствие встретиться с ним в Берлине 15 месяцев назад — это была потрясающая встреча.

Личная встреча Алексея Навального (в центре) с Вильямом Бурдоном (крайний слева). Фото из архива В. Бурдона

Но не буду вдаваться в детали. Скажу о другом.

Вы знаете, человечество давно изобрело категорию «праведники». И вот он, Навальный, относится к их числу.

А в нашем деле все началось с доноса начальника Yves Rocher в РФ (Лепру с 2013 года не работает в компании. — Ред.). Известно, что этот донос (официально это называлось «заявление о преступлении». — Ред.) запустил расследование, которое закончилось приговором для Алексея Навального. И мы считаем, что компания Yves Rocher ни в какой момент не могла не знать о фантастической надуманности этого доноса. И сама компания Yves Rocher затем письменно и устно признала, что ей не было нанесено никакого ущерба.

Следственные действия с Алексеем Навальным по уголовному делу «Ив Роше». Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета», архив.

Амели Лефевр: При этом, замечу, представитель компании также заявил, что если бы ей пришлось еще раз заключить контракт с компанией братьев Навальных («Главподписка» — перевозила грузы для «Ив Роше» с 2008 по 2012 г. — Ред.), то они бы это сделали. И компания Yves Rocher не получила ничего, кроме выгод, от этого сотрудничества. (Но вот Олег Навальный уже отсидел 3,5 года в колонии по этому делу, а у Алексея пошел второй год. — Ред.)

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В.Б.: Второе замечание. Yves Rocher — одна из тех европейских компаний, которая в наибольшей степени извлекла выгоду от открытия российского рынка после перестройки, в годы Ельцина. И известно о тесной близости, которая существует между руководителями Yves Rocher и политической властью самого высокого уровня в России. Это дает мне основания быть убежденным в том, что мог быть совершен так называемый «акт любезности» (по отношению к властям). А когда ты совершаешь такой «акт любезности», докладывая о своем «подозрении» в совершении правонарушения с целью спровоцировать расследование — при этом зная, что правонарушения нет, то это и называется «клеветнический донос». Вуаля.

Когда вы — компания вроде «Ив Роше», и вы уже десятилетиями работаете в России, вы не можете не знать о тяжелейшей дисфункции российской судебной системы.

Прекрасно известно, что из политических оппонентов в РФ делают преступников под видом проведения уголовного правосудия, при помощи фальсификаций и манипуляций.

И когда «Ив Роше» пишет заявление в Комитет, о котором известно, что он — в руках Кремля, то компания знает, что она делает. Она не может не знать, что этот Комитет будет использовать любые предлоги для того, чтобы возбудить уголовное дело против Алексея Навального.

А такие решения, как написание заявления в Следственный комитет, не принимаются без согласия или предписания материнской компании. К слову, когда мы в 2018 году подали этот иск в суд города Вана, защита Yves Rocher настаивала на том, что дело «не находится в компетенции французского суда» (заявление же было подписано главой российского филиала), но прокурор Вана посчитал, что подозреваемой следует считать именно головную, французскую, компанию. И это красноречивый факт.

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