Топ и обувь одного цвета плюс любимые джинсы: советы по зимнему стилю (комбинации, которые можно найти в своем шкафу)

Практически каждая женщина хотя бы раз в жизни думала о том, что ей совершенно нечего надеть. Обычно в таком случае в гардеробе очень много вещей, но бывает, что просто заканчивается вдохновение и каждый придуманный образ просто не подходит. Вот некоторые советы по стилю на зиму, которые помогут выглядеть просто превосходно.

Черно-белая палитра

Сочетание черного и белого является вневременным. Эти тона отлично подходят для спортивного, элегантного, женственного и даже несколько причудливого стиля. Если не знаете, что надеть, то отличным вариантом станут черные брюки и простой белый топ или рубашка.

Штаны лучше всего выбирать, выполненные из роскошного материала, а верх может быть совершенно простым. Хорошим сочетание станут черные джинсы, которые эффектно смотрятся как с топом, связанным крючком, так и с белой рубашкой или блузой. Из этих базовых элементов можно легко собрать самый настоящий набор для создания нескольких образов.

Совсем необязательно составлять наряды только лишь из монохромных вещей. Отлично будет смотреться черно-белая узорчатая одежда.

Монохромные наборы с добавлением яркого аксессуара

Монохромные, то есть однотонные варианты одежды в последнее время стали просто шикарными. Тем не менее даже к самому простому и непринужденному образу можно добавить небольшую изюминку. Это все выглядит просто роскошно.

Если составляете образ из монохромных вещей, то стоит дополнить его при помощи аксессуара достаточно яркого и эффектного цвета. В качестве аксессуара может выступать шапка или шарф. Результат будет просто фантастическим.

Преимущество такого наряда заключается в том, что не нужно будет думать о том, какой именно цвет подойдет для составления комплекта. Такой вариант подойдет, если в гардеробе есть вещи белого, песочного или черного цвета. Они отлично сочетаются с более яркими тонами.

Совсем необязательно сочетать нейтральные тона при выборе верха и низа. Хорошим выбором станет черная юбка и чулки. Блузу или топ можно добавить более яркого тона, чтобы придать своему образу немного красок. Это поможет сделать внешний вид не настолько мрачным.

Стильные и красивые джинсы

Удобные и красивые джинсы, которые идеально сидят по фигуре, – неотъемлемая часть совершенно любого гардероба.

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Не важно, узкие штаны, трапециевидные или А-силуэта, они отлично подойдут для повседневной носки. Стоит иметь в своем гардеробе джинсы базового цвета, в частности коричневого, белого или черного. Дополнить брюки можно при помощи красивого топа точно такого же или контрастного цвета. Также стоит подобрать красивую и стильную обувь и аксессуары.

В зимнее время должны преобладать более темные тона, особенно в случае с сапогами. Желательно, чтобы топ и обувь были одного цвета. Хотя в хмурые морозные дни помогут поднять настроение более яркие оттенки. При составлении образа стоит дополнить наряд красивыми аксессуарами, чтобы он точно не был скучным и унылым.

Кожаные брюки

Это отличный наряд для создания красивого и стильного образа. Кожаные штаны на протяжении длительного времени пользуются большой популярностью и будут оставаться стильными в 2022 году.

Такие брюки отлично подходят для создания как брутального, так и гламурного образа. Есть множество различных моделей кожаных брюк, поэтому каждая модница легко найдет желаемый вариант.

Вместе с такими штанами хорошо смотрится кардиган, вязаный свитер, спортивная обувь или сапоги на каблуках.