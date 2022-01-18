Канада одобрила таблетки против коронавируса от Pfizer

Как отмечает ведомство, до сих пор одобренные лекарства от COVID-19 приходилось принимать в больнице или медицинском учреждении. Paxlovid – это первое средство от коронавируса, которое можно принимать дома. Его следует использовать как можно скорее после постановки диагноза COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов.

Лечение состоит из двух таблеток нирматрелвира и одной таблетки ритонавира, которые необходимо принимать внутрь в одно и то же время два раза в день в течение пяти дней.

Хотя было показано, что преимущества Paxlovid перевешивают риски, у некоторых пациентов он может взаимодействовать с другими лекарствами, отметили в канадском минздраве. Поэтому пациентам рекомендуется обсудить риски и преимущества лечения со своим врачом.

“Никакое лекарство, даже Paxlovid, не может заменить вакцинацию. Это остается наиболее эффективной стратегией предотвращения серьезных заболеваний, вызванных инфекцией коронавируса. Агентство общественного здравоохранения Канады и министерство здравоохранения Канады по-прежнему настоятельно рекомендуют вакцинацию для всех канадцев, имеющих право на вакцинацию, в том числе беременных или тех, кто кормит грудью”, – говорится в сообщении.

Контекст:

В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток Paxlovid. Уже в апреле руководство компании пообещало, что выпуск таблеток от COVID-19 запланирован до конца 2021 года.

Paxlovid состоит из двух действующих веществ – нирматрелвира и ритонавира, которые выпускаются в виде отдельных таблеток. Их нужно принимать дважды в день в течение пяти дней. По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска.

Препарат уже одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам и Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.

16 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти подписали с Pfizer контракт на поставку 300 тыс. курсов Paxlovid.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—