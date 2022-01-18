В Греции людей старше 60 лет будут штрафовать за отсутствие COVID-прививки

В январе размер штрафа составит €50 (1608 грн), а в последующие месяцы – €100 (3216 грн). Согласно правительственным источникам, 90% людей старше 60 лет были вакцинированы или записались на прием для вакцинации. Приблизительно 300 тыс. человек будут оштрафованы.

В настоящее время также действует правило об отстранении от работы всех невакцинированных медицинских работников.

Как отмечает издание, некоторые правительственные чиновники выступают за распространение обязательной вакцинации на людей в возрасте 50–59 лет, но пока такое решение не принято.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Греции, в стране хотя бы одну прививку получили 7,6 млн человек, полностью вакцинирорвались 7,2 млн человек, бустерную дозу получили 4,3 млн граждан. При этом население Греции составляет 10,7 млн человек.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—