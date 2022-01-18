 

В Греции людей старше 60 лет будут штрафовать за отсутствие COVID-прививки

18.01.2022, 0:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В январе размер штрафа составит €50 (1608 грн), а в последующие месяцы – €100 (3216 грн). Согласно правительственным источникам, 90% людей старше 60 лет были вакцинированы или записались на прием для вакцинации. Приблизительно 300 тыс. человек будут оштрафованы.

В настоящее время также действует правило об отстранении от работы всех невакцинированных медицинских работников.

Как отмечает издание, некоторые правительственные чиновники выступают за распространение обязательной вакцинации на людей в возрасте 50–59 лет, но пока такое решение не принято.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Греции, в стране хотя бы одну прививку получили 7,6 млн человек, полностью вакцинирорвались 7,2 млн человек, бустерную дозу получили 4,3 млн граждан. При этом население Греции составляет 10,7 млн человек.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Партия “Голос” планирует провести съезд 29 июля – Железняк

18.11 / Генпрокурор заявил о доказательствах хищения Менем 700 млн из бюджета Ивановской области

20.07 / Инфекционист объяснил, почему коронавирус не опасен для отдыхающих на море

17.11 / Внучатая племянница рассказала, что будет с наследством Виктюка

15.09 / В 2021 году четыре города Украины заработали на автопарковках 85 млн грн – Opendatabot

08.12 / Названы самые популярные сферы обучения по нацпроекту «Демография» в Иркутской области

10.08 / Резников о запуске газопровода “Северный поток – 2”: Три страны Балтии окажутся под страшным давлением

18.08 / Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

30.07 / В Днепропетровской области столкнулись четыре авто, есть погибший

17.09 / Кузнецова призвала принять меры по защите детей от педофилов после трагедии в Рыбинске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика