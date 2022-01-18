Суд не избрал меру пресечения для Порошенко, в Украине упростили COVID-вакцинацию детей от 12 лет. Главное за день

Порошенко вернулся в Украину

Пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко утром прилетел в Киев из Варшавы. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге политик заявил, что его “незаконно пытались не допустить на территорию Украины”. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты “сбежали”.

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Мера пресечения для экс-президента

Печерский районный суд Киева не смог избрать меру пресечения для Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Судья Алексей Соколов находился в совещательной комнате более пяти часов. В общей сложности заседание продлилось более 11 часов.

Журналисты сообщали, что Соколову стало плохо, но в суде эту информацию не подтвердили.

Заседание состоится 19 января в 14.00. Прокуроры просят суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн.

Вакцинация от коронавируса

В Украине упростили доступ к вакцинации от коронавируса для детей в возрасте от 12 лет. В частности, отменено требование об обязательном наличии других прививок. Теперь для того, чтобы вакцинировать ребенка 12–17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки.

Детям 12–13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Американские сенаторы в Киеве

Группа американских сенаторов – представителей Республиканской и Демократической партий – приехала в Киев. Республиканец Портман говорил о выделении США военной помощи Украине и двухпартийной поддержке страны в Конгрессе США. Демократ Джин Шахин заявила, что США ищет “пути привлечь к ответственности” президента РФ Владимира Путина.

С сенаторами и представителями дипмиссии США в Украине провел встречу глава МВД Украины Денис Монастырский. Стороны обсудили стратегическое сотрудничество на фоне угрозы вторжения РФ.

Джоковича могут не допустить на Roland Garros

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, которого из-за отсутствия прививки от коронавируса не допустили на Australian Open, может по той же причине не попасть и на Roland Garros. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на министерство спорта Франции, сообщает Dernières Nouvelles.

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