 

Молдавия просит Газпром решить проблему нехватки средств для оплаты газа

17.01.2022, 23:52, Новости дня
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Молдавии не хватает денег на оплату газа, поэтому Кишинев просит Газпром найти решение этой проблемы, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. Он заявил, что страна готова заключить новый долгосрочный контракт с Россией на поставки газа.

«Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы Газпром, который является мажоритарным акционером «Молдовагаза», выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с господином Миллером», – сказал Спыну, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что Молдавия на сегодняшний день приобретает топливо у Газпрома по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

«Мы запросим пересмотра контракта, чтобы он соответствовал нынешним реалиям, мы хотим заключить новый контракт. Об этом говорили и представители Газпрома, поскольку мы продлеваем контракт в виде старой модели, скорее всего, переговоры можно будет начать весной», – отметил Спыну в эфире телеканала TVR Moldova, передает РИА «Новости».

Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств.

Во вторник правительство Молдавии попросило Газпром дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 года.

В декабре «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому. ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.

Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в размере 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.



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