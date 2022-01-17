Заседание суда по избранию меры пресечения для Порошенко перенесли

Судебное заседание в Киеве, на котором должны определить меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, перенесли на 19 января, сообщают СМИ.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник Порошенко вернулся на Украину, ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

Напомним, сторона обвинения требует арестовать экс-президента по делу о государственной измене с возможностью освобождения под залог.Во время процесса над Порошенко судье стало плохо, в суд была вызвана скорая помощь.