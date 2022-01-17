 

В “Укрзалізниці” назвали самый популярный поезд в 2021 году

17.01.2022, 23:44, Новости дня
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Пять наиболее востребованных рейсов перевезли более 2,8 млн пассажиров. В числе этих поездов:

№45/46 “Ужгород – Лисичанск” (899,7 тыс.);
№41/42 “Днепр – Трускавец” (520,7 тыс.);
№91/92 “Одесса – Константиновка” (465,7 тыс.);
№69/70 “Мариуполь – Львов” (485,2 тыс.);
№145/146 “Киев – Измаил” (449,4 тыс.).

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании за год выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”, но этого мало. “Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”. Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низшего. Потому что это отдельная история”, – резюмировал президент, добавив, что “Укрзалізниці” необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

В 2021 году предприятие получило более 457,5 млн грн чистой прибыли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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