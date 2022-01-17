 

Суд отложил вынесение решения о мере пресечения Порошенко

17.01.2022, 23:44, Новости дня
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Заседание суда перенесли на 19 января на 14.00.

Журналисты ждали судью из совещательной комнаты более пяти часов, сообщил UA:Перший. В общей сложности заседание продлилось более 11 часов.

“Пришел секретарь суда и объявил, что заседание суда перенесли”, – рассказала корреспондент телеканала.

После этого объявления Порошенко и его соратники пели в зале суда колядки.

Сторонники экс-президента вечером 17 января заявили, что судье Печерского суда Алексею Соколову, который должен избрать меру пресечения, стало плохо. Пресс-секретарь суда Виталий Чергавый в комментарии “РБК-Украина” не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

“Судья находится в совещательной комнате. Это тайна совещательной комнаты”, – сказал Чергавый.

Прокуроры просят суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его “незаконно пытались не допустить на территорию Украины”. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты “сбежали”.

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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