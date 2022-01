Лучшим футболистом по версии ФИФА второй год подряд стал Левандовски

#RobertLewandowski #TheBest

One of #TheBest goalscorers of all time is now a two-time #TheBest FIFA Men’s Player winner

* @lewy_official | @pzpn_pl pic.twitter.com/fRSZxhugYO

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Ранее ФИФА называла трех претендентов на этот титул. Кроме Левандовски, это нападающий сборной Аргентины и французского клуба “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси и полузащитник сборной Египта и английского клуба “Ливерпуль” Мохаммед Салах.

Контекст:

В 2020 году лучшим футболистом по версии ФИФА тоже стал Левандовский.

Конкурентами поляка в прошлом году были Месси и нападающий сборной Португалии (и сейчас английского клуба “Манчестер Юнайтед”) Криштиану Роналду.

—