Год Навального

Почему для страны полезнее, чтобы политик был на свободе, а не работал швеей, объясняет «Новая».

Год назад, 17 января, политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, где он проходил реабилитацию после отравления в 2020 году. Навального задержали в Шереметьево, а спустя пару недель отправили в ИК-2 во Владимирской области, после того как суд по ходатайству ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

За последние пять лет Навальный мотивировал множество людей участвовать в митингах, провел десятки антикоррупционных расследований и выстроил сеть штабов* по всей стране. Основу для этой политической инфраструктуры Навальный и его соратники заложили в течение одного года, во время подготовки к президентской кампании — 2018. Такое же время сейчас он находится за решеткой и не может заниматься своей работой. Корреспондент «Новой» рассказывает, как Навальный смог изменить политический ландшафт страны и чем ответило государство.

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Феномен «Он вам не Димона»

Весна 2017 года, залитая солнцем Тверская усыпана митингующими. На улицу в Москве вышли тысячи людей, так что многие не помещаются на тротуарах и выходят на проезжую часть. На уличных проводах электроснабжения висят кроссовки, подростки залезают на фонари. Памятник Пушкину обклеен стикерами и плакатами. Пришедших «винтят» силовики и уносят в автозаки. Похожий пейзаж можно увидеть еще в 83 городах страны. В РФ проходит митинг «Он вам не Димон» — на тот момент крупнейшая уличная акция со времен Болотной.

В декабре 2017 года медиахолдинг РБК включит в итоги года видеоролики Алексея Навального. Команда политика выпустит за год 14 крупных расследований, посвященных телеведущему Владимиру Соловьеву, бизнесмену Евгению Пригожину, сыну пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и другим деятелям, связанным с государством. Наиболее значимым из этих расследований окажется фильм об экс-президенте России, на тот момент премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон».

Команда Навального утверждала, что Медведев через благотворительные фонды и организации, юридически оформленные на доверенных лиц, владел дорогостоящей недвижимостью. За 2017 год расследование на YouTube посмотрят 26 млн человек. Оно же станет поводом для первых масштабных антикоррупционных митингов.

Политолог Федор Крашенинников говорит, что выпуск фильма «Он вам не Димон» стал переломным моментом в развитии движения Алексея Навального и роста его популярности. До 2017 расследованиями интересовалась относительно узкая группа протестно настроенных граждан,

информация о деятельности оппозиции редко выходила за ее пределы. И уж тем более никогда не приводила к массовым митингам,

говорит политолог. Были, конечно, успехи: в 2013 году после выхода расследования Алексея Навального о недвижимости одного из основателей «Единой России» и депутата Госдумы Владимира Пехтина в Майами политик, который на тот момент заседал в парламенте 12 лет, отказался от мандата. Большим скандалом также обернулось расследование о «бизнес-империи» экс-главы РЖД Владимира Якунина, которого сняли с должности в 2015 году.

— Тем не менее расследования все равно долгое время оставались в рамках одной политической среды, — говорит Крашенинников. — «Он вам не Димон» впервые разошелся очень широко и получил небывалую аудиторию. Тогда не все сторонники Навального были согласны с идеей митинга. Однако, как оказалось, это зацепило очень многих людей. В итоге значительная часть крупных федеральных протестных акций последних четырех лет была так или иначе ассоциирована с командой Алексея.

Как рассказывают «Новой газете» два автора книги «Навальный: враг Путина, надежда России?» («Navalny: Putinʼs Nemesis, Russiaʼs Future?»), исследователи Морван Лаллуэт из Кентского университета и Бен Ноубл из Университетского колледжа Лондона, широкая повестка акций привела к тому, что в регионах митинги объединили людей, недовольных властью, и позволили им высказаться совместно. Стратегически это оказалось очень верным ходом.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Бывалые активисты собрались вместе с вдохновленными новичками. Некоторые из них потом оказались в штабах Навального в качестве волонтеров, — заключают Ноубл и Лаллуэт. — Кроме того, освещение протестов в целом повысило узнаваемость Навального, что впоследствии сыграло ему на руку в рамках президентской кампании. Акции стали важными и для участников: для многих это был первый и важнейший опыт политической деятельности и активизма.

С этой оценкой соглашается экс-директор ФБК** Иван Жданов и экономист Владимир Милов. По словам Жданова, активность Навального с 2017 года смогла нормализовать в РФ уличные акции как форму политической активности, в том числе в регионах. Владимир Милов добавляет, что протестующие также смогли показать, что Владимира Путина в РФ поддерживает вовсе не 86% граждан.

— Эти митинги дали людям надежду. В начале десятых мы с [политиком] Борисом Немцовым тоже проводили митинги, но на них всегда приходило мало людей, — рассказывает Милов. — Тот факт, что, предположим, 150 тысяч человек вышли по всей РФ (пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала об участии в акции не менее 150 тысяч человек; по данным издания Meduza*** , в митинге по всей РФ приняло участие до 92 тысяч человек. — Ред.), психологически очень сильно изменило отношение людей к происходящему. Эти митинги поставили точку в попытках маргинализации оппозиции.

Стало ясно, что недовольные, в лице движения Навального, — это крупный системообразующий игрок национального масштаба.

Митинги — важная часть стратегии Алексея Навального, объясняет руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Постепенно они вышли за пределы столицы. У них был свой стиль, законодателем которого стал Навальный, язык, понятный молодежи. Из минусов политолог выделяет отсутствие кооперации с непривычными для Навального слоями гражданского общества. В итоге политик был не в состоянии ассоциировать свое имя со всеми значимыми протестами.

На Марше памяти Бориса Немцова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По словам Крашенинникова, «Он вам не Димон» сформулировал новую модель организации федеральной протестной активности в России. Во-первых, она начала полностью координироваться через интернет по новому принципу. Сначала выходит видео, в котором объявляется дата протеста. К этой дате начинается подготовка на всех уровнях: идет работа в социальных сетях, выходят поддерживающие видеосюжеты, к акциям готовятся местные активисты. В итоге на акции удавалось приводить людей, которые до этого не были никак политизированы и не связывались с другими политическими структурами. Кроме того, митингующие находились и в городах, где до этого вообще не была замечена какая-то протестная активность.

На руку сыграла и антикоррупционная составляющая, которая некогда привела Алексея Навального в политику. Проблематика «воровства» позволила Навальному взаимодействовать с большей частью российской общественности, уверены Ноубл и Лаллуэт.

— Как он неоднократно говорил, никто, кроме коррумпированной элиты, не поддерживает коррупцию. Даже сама элита на словах с ней борется, — объясняют причину популярности расследований Навального Бен Ноубл и Морван Лаллуэт. — Навальный и его команда были невероятно настойчивы в представлении коррупции профессиональным способом. При этом они смогли подать расследования в наглядной и даже увлекательной форме, которая оживила сухую тему.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сделать расследования одной из ключевых сторон политической деятельности Алексея Навального последних лет помогли и другие факторы, указывает медиааналитик и приглашенный эксперт Анненбергской школы Университета Южной Калифорнии Василий Гатов. Для начала к моменту выхода масштабных фильмов у Навального накопилось достаточное количество аудитории в России. Кроме того, появились эффективные инструменты продвижения такого контента в онлайне. Важную роль сыграли и режиссерские компетенции команды Алексея Навального, которые сильно укрепились после 2015 года. Со временем они начали также быстро и эффективно осваивать новые технологии вроде использования дронов.

— Видеорасследования — очень сложный жанр, куда сложнее обычной документалистики и телевизионных репортажей. Расследования представляют совокупность видео, текста, ссылок. Коммуникации человека, который находится в кадре и за кадром. Алексей Навальный стал первопроходцем этого жанра, — объясняет Гатов. — Он подходил к нему долго, а для аудитории стал интересен, так как чувствовал общественный запрос на разоблачение коррупции и смог скучный контент сделать кликабельным.

Канал Алексея Навального в Youtube

Значительный вклад в вирусное распространение роликов делала и сама фигура Алексея Навального, добавляет медиааналитик.

— Когда в распоряжении видеокоманды есть человек с такой мощнейшей харизмой, как у Алексея, многое можно сделать.

Несмотря на то что российские власти публично не подтверждали содержание расследований Навального (чаще их называли информационной атакой, монтажом и провокацией), Федор Крашенинников уверен, что фильмы политика серьезно изменили современную Россию. Тот же «Он вам не Димон» смог полностью уничтожить все, что оставалось от политической карьеры Дмитрия Медведева.

— Конечно, к тому времени он уже был сбитым летчиком, но после выхода фильма окончательно превратился в персонажа для шуток про домик для уточек. Я думаю, окружение Владимира Путина понимало, что рано или поздно будет торпедирован и лично президент

. В один момент стало понятно, что теряется контроль за молодежью, теряется контроль за интернетом, —

объясняет Крашенинников.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Выходом фильмов-расследований на его основном YouTube-канале «Алексей Навальный» деятельность политика не ограничивалась. В 2017 году был запущен канал «Навальный LIVE», в создании которого принимала участие журналист Оксана Баулина, ранее работавшая в глянцевых журналах Glamour, InStyle и Condé Nast Traveller. «Навальный LIVE», на который сейчас подписано почти 2,5 млн человек, был попыткой стать альтернативой российскому телевидению, куда Навального категорически не пускали и где старались не называть его даже по имени. Очень быстро на канале появилась своя программная сетка, в которую входили передачи «Штаб» с Леонидом Волковым, «Будет хуже» с главредом «Медиазоны»*** Сергеем Смирновым*** и «Где деньги?» с политиком Владимиром Миловым. По четвергам выходила «Россия будущего» с Алексеем Навальным.

Сейчас медиадеятельность остается одной из основных для команды политика. Заниматься ею приходится из эмиграции. В 2021 году митинги были тотально запрещены — уже с начала пандемии в РФ начали задерживать за одиночные пикеты, объясняя это борьбой с распространением коронавируса. Массовые январские акции 2021 года обернулись беспрецедентным давлением со стороны силовиков. По официальным данным, в сумме на них было задержано около 17,6 тысячи человек по всей России. В некоторых городах сильное сопротивление со стороны власти также встретила акция, прошедшая 21 апреля. Согласно данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо»****, сейчас известно о 170 фигурантах уголовных дел, возбужденных по итогам протестов 2021 года.

Январь 2021-го. Акция протеста в Санкт-Петербурге. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Январь, 2021. Задержание участников протестной акции на Краснопрудной улице в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Иван Жданов отмечает, что на этом фоне политики решили взять разумную паузу. Все продолжится, когда случится «черный лебедь», который сделает невозможным отсутствие протестов.

— Непосредственно политическая деятельность, которая включала в себя участие в выборах и гражданский активизм, для нас сейчас остается невозможной. Но открылось другое окно возможностей: теперь, когда всю нашу технику не выносят во время каждого обыска, мы можем позволить себе более дорогостоящее и качественное оборудование, — рассказывает Жданов. — Кроме того, раньше мы не занимались международной политикой, потому что это грозило бы нам признанием «иностранными агентами». Сейчас мы вполне можем требовать персональных санкций для людей, нарушающих права человека.

С ним соглашается и Владимир Милов. Несмотря на то что эмиграция лишила их деятельности на местах, в отъезде из РФ есть и свои плюсы.

— Технически возможности здесь намного лучше. Куча профессиональных студий, оборудование. Все это не супердорого. Так что с точки зрения вещательной возможности эффективность работы в эмиграции намного выше, чем в России. К тому же

когда ты перестаешь каждый день ожидать, что к тебе в шесть утра в дом вломятся с обыском, работоспособность повышается.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Президентские амбиции

Антикоррупционные расследования и организованные по их следам митинги были неотделимы от кампании Алексея Навального, которую он вел в преддверии президентских выборов 2018 года. Возможно, единственной реальной президентской кампании того электорального цикла.

О своем намерении участвовать в гонке Навальный пояснил в конце 2016-го, после того как Верховный суд отменил его приговор по делу «Кировлеса» из-за решения ЕСПЧ. Отмена приговора на тот момент давала ему шанс пройти регистрацию: согласно федеральному закону, запрет избираться на должности в органах государственной власти касался осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, которые на момент голосования имеют неснятую или непогашенную судимость. По делу «Кировлеса» Навальный был осужден по тяжкой статье о растрате.

В феврале 2017 года Ленинский районный суд Кирова повторно приговорил Навального и предпринимателя Петра Офицерова к 5 и 4 годам лишения свободы условно. 3 мая приговор вступил в законную силу. Однако Навального это не остановило: на протяжении года политик открывал сеть штабов по всей России, готовил базу для сбора подписей в поддержку своего выдвижения, провел предвыборный тур по 29 городам, а когда ему отказали в регистрации, объявил «забастовку избирателей», выраженную в массовых протестных акциях. В итоге кампания «Навальный-2018» на сегодняшний день стала кульминацией его участия в электоральной политике.

На встрече с избирателями. Фото из проекта Евгения Фельдмана «Это Навальный»

По словам Ивана Жданова и Владимира Милова, назвать президентскую кампанию Навального исключительно символическим жестом нельзя. Сторонники политика уверены, что тогда до последнего момента было неизвестно, допустят Навального до выборов или нет.

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