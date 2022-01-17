Еще одна связь между хорошей фигурой и здоровым сном: чем больше мы спим — тем меньше сахара и быстрых углеводов потребляем, и наоборот

Все знают, что здоровый и полноценный сон полезен для здоровья. Но оказывается, от этого еще и зависит хорошая фигура. Если вы хотите всегда быть в отличной форме и не поправляться, тогда просто высыпайтесь. Новое исследование доказало прямую связь между потерей сна, потреблением сладких продуктов и лишним весом.

Уникальное исследование

Чтобы определить, насколько велика связь между продуктами с добавленным сахаром и проблемами со сном, исследователи изучили модели питания 93 подростков. Отслеживался их выбор продуктов и ежедневное потребление калорий и макронутриентов. Характер сна подростков также изучался в течение пяти ночей.

Испытуемых разделили на две группы: тех, кто спал около шести с половиной часов в сутки, и тех, кто получал около девяти часов сна. Как оказалось, обе группы потребляли примерно одинаковое количество калорий. Однако существовала большая разница в том, как они воздействовали на организм. Сокращенный сон приводил к тому, что подростки ели больше углеводов и сахара, а также пили больше подслащенных напитков, чем когда они спали нормально.

Выводы ученых: нужно обязательно высыпаться

Скорее всего, подростки тяготели к нездоровым продуктам как к способу получения быстрых приливов энергии, чтобы компенсировать недостаток сна. Хотя недавнее исследование было сосредоточено на подростках, предыдущие тесты показывают, что взрослые, которые экономят на сне, могут испытывать тот же эффект.

Например, исследование, в котором приняли участие почти 19 000 взрослых, показало, что те, кто спал пять часов или меньше, потребляли подслащенные напитки на 21 % больше, чем те, кто спал от семи до восьми часов в сутки. Также было доказано, что низкое содержание клетчатки, высокое содержание насыщенных жиров и достаточное употребление сахара могут привести к более легкому и менее восстанавливающему сну с частыми пробуждениями посреди ночи.

Это означает, что когда вы меньше спите, то, скорее всего, съедите больше сахара, что, в свою очередь, негативно повлияет на сон. Создается «порочный круг», из которого будет трудно вырваться. Чтобы разорвать этот цикл, нужно в первую очередь сосредоточиться на здоровом сне. Выработайте прочную привычку укладываться вовремя и убедитесь, что вы спите рекомендуемое количество часов — семь-восемь для взрослых и девять для подростков.