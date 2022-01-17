 

Политтехнологи перечислили основные причины плохой уборки снега в Петербурге

17.01.2022, 23:31, Новости дня
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Петербургские политтехнологи еще во время предвыборной кампании губернатора Александра Беглова выявили основные причины плохой уборки снега с улиц, а также предлагали ряд мер для предотвращения этих проблем.

Санкт-Петербург уже на протяжении двух месяцев утопает в снегу. Однако Смольный, несмотря на массовые жалобы жителей города, продолжает закрывать глаза на последствия снежного коллапса.

Главными факторами являются нерациональное растрачивание средств из бюджета, а также несогласованные действия исполнителей, отвечающих за работу. По словам экспертов, отсутствие долгосрочного инвестирования в дорожную отрасль, единой стратегии и комплексного подхода для решения проблем, а также единого ответственного за качество оказания услуг крайне пагубно влияют на ситуацию на дорогах и улицах Северной столицы.

Кроме того, специалисты предлагали организовать реформу. Во-первых, как они указали, необходимо закрепление статуса «Оператора», отвечающего за работу коммунальных служб. Во-вторых, наряду с этим ввести правила организации конкурса, в котором выбирают оператора.

Кроме того, политтехнологи выступили с предложением заключить с ним контракт сроком от десяти лет. Также приватизация организаций дорожной отрасли могла бы стать эффективной мерой в решении проблем города. Однако губернатор Александр Беглов проигнорировал данные предложения, после чего в 2019 году сам с помощниками выходил на улицы Петербурга с лопатами чистить снег, что пользователи Сети активно высмеивали.

Стоит отметить, что ситуация с уборкой снега в городе совершенно патовая. Петербуржцы массово жалуются на огромные сугробы, наледь на тротуарах, километровые пробки и участившиеся ДТП. При этом Смольный во главе с Бегловым предпочитают бездействовать. Петербуржцы полагают, что в скором времени карьеру Беглова прервет «тревожный звонок» из Кремля.



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